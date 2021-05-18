Lübnan'da Filistin'e destek protestosu düzenlendi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ortak Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısı üzerine bir araya gelen yüzlerce Filistinli ve Lübnanlı, Filistin'e destek protestosu düzenledi.

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan Filistin'e destek protestosu geldi. Lübnan'da, Ortak Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısı üzerine başkent Beyrut'ta bir araya gelen yüzlerce Filistinli ve Lübnanlı, Filistin'e destek protestosu düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan protestocular, kentte yer alan Filistinli mülteci kampı Mar Elias'dan, Riad Al Solh Meydanı'na yürüdü. Aşağılanma içinde yaşamak için değil, özgürce yaşamak için doğduklarını ifade eden protestocular, Filistin halkına birlik çağrısında bulunarak, bunun bağımsızlığa dönmenin yolu olduğunu vurguladı. - BEYRUT