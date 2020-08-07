Lübnan'da Fransız yönetimi için imza kampanyası başlattılar - Son Dakika

Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından yöneticilere yönelik güvenini kaybeden Lübnan vatandaşları, Fransa'nın 10 yıl boyunca Lübnan'ı yönetmesi için imza kampanyası başlattı. Bugüne kadar yaklaşık 58 binden fazla kişi kampanyaya imza koydu. Bazı Lübnanlılar ise böyle bir adımın doğru olmayacağını vurgulayarak, imza kampanyasını reddetti.

Lübnan, 4 Ağustos'ta başkent Beyrut'ta yer alan 12 numaralı depodaki 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması ile sarsılmıştı. Şiddetli patlamanın ardından bölgeye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan halkı ile bir araya geldi. Lübnan'a patlamanın ardından gelen ilk yabancı lider olan Macron, halkla da sık sık konuştu. Zor durumda kalan Lübnan halkı da, patlamada siyasileri suçladı. Patlamanın sorumlusu olarak yöneticileri hedef alan halk, yönetimin 10 yıl boyunca Fransa'da olması için imza kampanyası başlattı. Bugüne kadar 58 bin 2 kişinin imza attığı kampanyada 75 bin kişinin imza atması hedefleniyor. 5 Ağustos'ta başlatılan imza kampanyasında, "Lübnanlı yetkililer, ülkenin güvenliğini sağlamak ve yönetmek konusunda tam bir yetersizlik gösterdi. Başarısız bir sistem, yolsuzluk, terörizm ve milislerle ülke son nefesine kavuştu. Temiz ve uzun ömürlü bir yönetim kurmak için Lübnan'ın Fransa himayesine girmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İMZA KAMPANYASINA AĞIR ELEŞTİRİLER

Kampanyaya imza atanların sayısı her geçen dakika artarken bazı Lübnanlılar ise böyle bir adımın doğru olmayacağını vurgulayarak, imza kampanyasını reddetti. İmza kampanyasını eleştiren Lübnanlılar önümüzdeki 10 yıl boyunca Lübnan'ı Fransız himayesine vermenin vatan hainliği olacağını dile getirdi. Bazı Lübnanlılar ise ülkenin hiçbir zaman bağımsız olmadığını savundu.

Lübnan'ı ziyaret ederek halka desteğini sunan Macron, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arapça "Lübnan'ı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lübnan, 1920-1945 yılları arasında Fransa tarafından yönetilmişti.

(İHA)