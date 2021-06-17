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Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi - Son Dakika

Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi

17.06.2021 18:54
Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi, System.String[]

Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine ülkedeki ekonomik durum ve yaşam şartlarının protesto etmek üzere greve gidildi.

Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine ülkedeki ekonomik durum ve yaşam şartlarının protesto etmek üzere greve gidildi. Grev kapsamında bankalar, devlet daireleri ve çok sayıda özel şirket kepenk kapattı.

Lübnan'da halk ağır ekonomik şartlar altında ezilmeye devam ederken, Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine ülkede genel greve gidildi. Ülkedeki ekonomik durumun ve yaşam şartlarının protesto edildiği grev kapsamında, bankalar, devlet daireleri ve çok sayıda özel şirket kepenk kapattı. Ülkede düzenlenen son 18 aydaki protestoların aksine, ülkenin önde gelen siyasi partilerinin çoğu, greve sivil toplum gruplarıyla katılırken, Bankalar Birliği de greve destek verdi. Birçok şehirde greve katılan protestocular, yolları lastik yakarak veya çöp konteynerleri ile trafiğe kapatırken, ülkede aylardır hükümet kurulamamasına tepki gösterdi.

Dünya Bankası, Lübnan'daki ekonomik krizi 1850'lerden bu yana en kötü ekonomik krizlerden biri olarak tanımlıyor. Lübnan Lirası, yüzde 90'dan fazla değer kaybetti. Ülkede bazı bölgelerde günde sadece 2 saat elektrik verilebiliyor. Marketlerde ve eczanelerde ise malzeme sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar araçlarına sınırlı şekilde yakıt alabilmek için saatlerce akaryakıt istasyonlarında kuyrukta bekliyor. - BEYRUT

Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi
Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi
Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi
Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi
Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi
Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi
Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi

Protesto, Lübnan, Grev, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da Genel İşçi Sendikası'nın çağrısı üzerine greve gidildi - Son Dakika


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