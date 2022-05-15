TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor - Son Dakika
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TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor

15.05.2022 13:39

Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi sürüyor.

Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi sürüyor.

Ülke genelindeki 15 seçim bölgesinde okullarda kurulan oy verme merkezlerinin kapıları 7.00 itibarıyla açıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 718 aday 128 sandalyeli meclis için yarışıyor ve oy kullanma yaşının 21 olması gerekiyor.

Lübnan ordusu da dün yaptığı açıklamada, başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yoğun güvenlik önemleri aldıklarını duyurdu.

Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk bir katılım oranı ile seçimler yapılmıştı.

TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor
TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor
TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor
TRABLUSŞAM - Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor

YORUMLAR
500
Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı (2) Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı (2) Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn genel seçimler için oyunu kullandı Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn genel seçimler için oyunu kullandı

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Kaynak: AA

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