Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda - Son Dakika

Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda

17.10.2020 20:25

Lübnan'da geçen yıl 17 Ekim'de başlayan ve aylarca devam devam hükümet karşıtı protestoların yıl dönümünde gösteriler düzenlendi.

Lübnan'da geçen yıl 17 Ekim'de başlayan ve aylarca devam devam hükümet karşıtı protestoların yıl dönümünde gösteriler düzenlendi.

Lübnanlılar, 17 Ekim 2019'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin düşmesi talebiyle ülkenin dört bir yanında aylarca devam eden protestoların yıl dönümü münasebetiyle başkent Beyrut ve diğer kentlerde gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Öğle saatlerinden itibaren Beyrut şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Lübnan bayraklarını taşıyarak Bankalar Cemiyeti'ne ve oradan da Merkez Bankası'na yürüdü.

Eylemciler, uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupların yanında ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tutulakları Merkez Bankası binasına taşlarla saldırdı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu buradan ayrılan göstericiler, yürüyüşüne Beyrut Limanı'nda tamamladı.

Ordu ve emiyetin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen eylemciler, yürüyüş ve protesto gösterileri boyunca "geri dönüş olmayacak" ve "özgür devrimciler yürüyüşlerini tamamlayacaklardır" sloganlar attı.

Beyrut Limanı'nın önünde toplanan ve sayıları yaklaşık 2 bini bulan göstericiler, burada uzun süre siyasi gruplara karşı sloganlar eşliğinde devrim marşları çaldıktan sonra Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamada yaşamını yitirenler için meşaleler yaktı.

Beyrut Limanı'ndan Şehitler Meydanı'na ve Meclis binasına doğru yürümek isteyen göstericiler ise güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Kuzeydeki Trablusşam başta olmak üzere ülkenin diğer bölgelerde de gündüz saatlerinde gösteriler düzenleyen kalabalıklar, mevcut siyasi güçlere yönelik tepki göstererek, "devrim" taleplerini sürdüreceklerin dillendirdiler.

Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda
Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda
Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda
Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda

Beyrut Limanı, Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda - Son Dakika

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