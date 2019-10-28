Son Dakika Haberleri: - Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu
Son Dakika Güncel - Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu

- Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu

1 saat önce

- Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturduBEYRUT - Lübnan'da on binlerce gösterici 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

- Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu

BEYRUT - Lübnan'da on binlerce gösterici 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

Lübnan'da binlerce gösterici, hükümetin vergi politikalarına karşı 12 gün önce başlayan protesto eylemleri kapsamında 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. Ülkenin kuzeyinden güneyine 170 kilometre boyunca insan zinciri oluşturan on binlerce kişi, birlik mesajı verdi. Eyleme katılan göstericiler Lübnan bayrağını açarak hükümet aleyhine sloganları attı. Lübnan'da halk, ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterileri sürdürüyor. Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

- Lübnan'da göstericiler 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu

Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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