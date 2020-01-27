Lübnan'da göstericiler bütçe görüşmeleri sırasında yeni hükümeti protesto etti - Son Dakika

Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab tarafından kurulan yeni hükümet bütçe görüşmeleri gerçekleştirdiği sırada halk ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.



Lübnan'da yolsuzluk, ekonomik kriz ve iletişim vergileri nedeniyle aylar önce başlayan protestolar yeni hükümet kurulmasına rağmen devam ediyor. Lübnan Başbakan Hassan Diyab'ın kurduğu yeni hükümet bütçe görüşmeleri gerçekleştirirken, başkent Beyrut'ta bulunan parlamento binası önünde toplanan halk yeni hükümeti protesto etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan halk, güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



Lübnan Kızılhaçı olaylar sırasında 4 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. - BEYRUT