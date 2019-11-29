Son Dakika Haberleri: Lübnan'da göstericiler ülkedeki ekonomik şartları protesto etti
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Lübnan'da göstericiler ülkedeki ekonomik şartları protesto etti

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Zahle ve Nebatiye kentlerinde düzenlenen gösterilerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar protesto edildi.

Lübnan'da göstericiler ülkedeki ekonomik şartları protesto etti, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Zahle ve Nebatiye kentlerinde düzenlenen gösterilerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar protesto edildi.

Beyrut'taki vergi dairesi önünde toplanan göstericiler, "vergi dairesi, devlet kurumlarındaki yolsuzluğu inşa ediyor" şeklinde sloganlar attı.

Eylemciler bir süre binanın önünü kapatarak çalışanların giriş-çıkışına engel oldu. Göstericilerin binaya girmeye çalışması üzerine polis eylemcilere müdahale etti.

Öte yandan Zahle'de de bir grup Merkez Bankası'nın kentteki şubesi önünde gösteri düzenledi.

Protestocu grup attıkları sloganlarla Merkez Bankası'nın izlediği ekonomi politikalarını eleştirdi.

Nebatiye'de de bir banka önünde oturma eylemi düzenlendi. Eylemciler ülkedeki ekonomik şartları protesto etti.

Hükümeti istifaya götüren gösteriler


Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.


Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.


Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Merkez Bankası, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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