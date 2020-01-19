Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı - Son Dakika

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 70 kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 70 kişi yaralandı.

Ülkede her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiyi kurtarma hükümetinin bir an önce kurulması talebiyle Beyrut'ta başlayan ve 17 Ekim'den beri şiddetin ilk defa bu kadar yoğun yaşandığı protesto eylemleri bugün de devam etti.

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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