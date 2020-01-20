Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 114 kişi yaralandı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protesto sırasında güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbede 114 kişi yaralandı.

Hükümetin bir an önce kurulması ve ülkede her geçen gün daha da kötüye giden ekonominin düzeltilmesi talebiyle 17 Ekim'den beri devam eden gösterilerde dün güvenlik güçleri, Meclis binası önünde toplanan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler taş ve havai fişek atarak güvenlik güçlerine karşılık verdi.

Yaşanan arbedede aralarında Al Jazeera televizyonu muhabiri İhab el-Ukde'nin de aralarında bulunduğu 114 kişi yaralandı.

Lübnan Kızılhaçı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 ambulans ile 86 sağlık görevlisinin sahada görevlendirildiği, yaralılardan 58'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ayakta tedavi edildiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinden de 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Al Jazeera muhabirinin plastik mermiyle yaralandığı iddia edildi.

Bölgedeki AA muhabiri sağanak yağışla göstericilerin dağılmaya başladığını aktardı.

Güvenlik güçlerinden "barışçıl gösteri" çağrısı

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilere, barışçıl çerçevenin dışına çıkmamaları, kamu ve özel mülkle güvenlik güçlerine saldırmamaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, güvenlik güçlerine saldırmanın kaosa, hasara ve can kayıplarına yol açmaktan başka bir sonucunun olmayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın güvenlik toplantısı düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yarın Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile komutanların katılacağı güvenlik toplantısına başkanlık edeceği bildirildi.



Açıklamada, toplantıda ülkede güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli tedbirlerin ele alınacağı kaydedildi.



Öte yandan, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab'ın Cumhurbaşkanı Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğü belirtildi. Görüşmede hükümetin kurulması konusunda gelişme yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.



Dün akşam Beyrut'ta geç saatlere kadar devam eden eylemlerde 220 kişi yaralanmıştı.



Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürüyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.



Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.