Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2) - Son Dakika

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2)

7 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Lübnan'ın pek çok kentinde bugün, "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Beyrut'taki çok sayıda gösterici, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu protesto etmek için meclis binası önünde toplandı. Yargının bağımsızlığı, yolsuzluk yapanların yargılanması ve teknokrat hükümetinin kurulması yönünde sloganlar atan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Başka bir gösterici grubu ise Merkez Bankası ve Bankalar Birliği Cemiyeti binaları yönünde yürüyüş düzenledi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam ile güneydeki Nabatiyye ve Sur kentlerinde de benzer yürüyüşler düzenlendi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik kriz nedeniyle çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2)

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 04:31:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]