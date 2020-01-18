Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (3) - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Lübnan'ın pek çok kentinde bugün, "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Beyrut'taki çok sayıda gösterici, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu protesto etmek için meclis binası önünde toplandı. Yargının bağımsızlığı, yolsuzluk yapanların yargılanması ve teknokrat hükümetinin kurulması yönünde sloganlar atan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Başka bir gösterici grubu ise Merkez Bankası ve Bankalar Birliği Cemiyeti binaları yönünde yürüyüş düzenledi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam ile güneydeki Nabatiyye ve Sur kentlerinde de benzer yürüyüşler düzenlendi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik kriz nedeniyle çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti. Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Lübnan'daki ticari bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.