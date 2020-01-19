Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (1) - Son Dakika

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Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (1)
6 saat önce
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:25 Kaynak: AA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
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