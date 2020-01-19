Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2) - Son Dakika

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2)

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı.

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2)

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:29 Kaynak: AA
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