Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2) - Son Dakika

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2)

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete tepki için düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete tepki için düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede çıktı.

Meclis binası yakınlarında toplanan göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle kurulan Diyab hükümetini protesto etti.

Güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler ise taş atarak karşılık verdi.

Gösteriler hız kazandı

Lübnan'da protestolar üzerine 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine dün, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

Yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından başkent Beyrut'un merkezindeki Meclis binasının önünde onlarca kişi toplanmıştı. Beyrut ve diğer bazı kentlerde de göstericiler, yolları kapatmıştı.

Göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle yeni kabineyi reddediyor.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede (2)

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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