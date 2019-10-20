Son Dakika Haberleri: Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi
Son Dakika Dünya Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi

Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi

1 saat önce

Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, farklı kesimlerden halkı Beyrut sokaklarına döktü.

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Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, farklı kesimlerden halkı Beyrut sokaklarına döktü. Kentteki meydanları ve caddeleri dolduran binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı

Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi

Beyrut, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:03 
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