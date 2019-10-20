Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi
1 saat önce
Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, farklı kesimlerden halkı Beyrut sokaklarına döktü.
Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, farklı kesimlerden halkı Beyrut sokaklarına döktü. Kentteki meydanları ve caddeleri dolduran binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:03
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