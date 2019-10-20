Son Dakika Haberleri: Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi
Son Dakika Dünya Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi

Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi

1 saat önce

Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, farklı kesimlerden halkı Beyrut sokaklarına döktü. Kentteki meydanları ve caddeleri dolduran binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı

Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi, System.String[]

Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, farklı kesimlerden halkı Beyrut sokaklarına bir araya getirdi. Kentteki meydanları ve caddeleri dolduran binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı.


Perşembe günü başlayan eylemlerin dördüncü gününde ülkenin dört bir yanından gelen göstericiler başkentte buluştu.

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Beyrut, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:14 
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