- Lübnan'da günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor- Artan elektrik kesintileri esnafı... - Son Dakika

- Lübnan'da günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor- Artan elektrik kesintileri esnafı...

- Lübnan'da günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor Artan elektrik kesintileri esnafı vurdu Lübnan'da derinleşen ekonomik krizde akaryakıt tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor.

- Lübnan'da günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor

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Artan elektrik kesintileri esnafı vurdu

BEYRUT - Lübnan'da derinleşen ekonomik krizde akaryakıt tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor.

Lübnan'da devam eden ekonomik kriz ve para birimi Lübnan lirası karşısında doların rekor seviyedeki yükselişi sonucu akaryakıt tedarikinde yaşanan sorunlar sürüyor. Ülkede akaryakıt sorunu nedeniyle günlük 3 saatten 14 saatte kadar yaşanan elektrik kesintileri 20 saate kadar çıktı. Enerji Bakanı Raymond Ghajar yakıt sıkıntısının tedarik şirketlerinin sevkıyatlarının şartnamelerini karşılamadığı nedeniyle yaşandığını belirtti.

12 saatte bir elektrik veriliyor

Başkent Beyrut'ta bir bakkal sahibi, "Elektrik kesintisinden çok etkilendik. Elektriğin yeniden 24 saat olacağını düşündük, ancak 24 saat boyunca elektrik kesintisi olacağı ortaya çıktı. Elektrik her 12 saatte bir kere veriliyor. Jeneratör kullanıyoruz ama yeterli değil. Çünkü onları 3 saat kullanmanız ve 3 saat daha dinlendirmeniz gerekiyor, mazotumuz yok. Süt ürünleri satıyoruz ve buz dolaplarına ihtiyacımız var, ancak ürünlerimiz bozuluyor" dedi.

Beyrut'ta başka bir esnaf ise, "Tabii ki fiyatlardaki artışa devam edemeyiz ve en fazla 1 hafta içinde kapanacağız. Elektrik işimizi sürdürmemize yardımcı oluyor, ancak elektrik ve mazot olmadan bir felaket olacak" şeklinde konuştu.

Lübnan kabinesinin ise elektrik sektöründe reformlara başlaması bekleniyor. Söz konusu reformun, Uluslararası Para Fonu'nun finansal desteği karşılığında Lübnan'a getirdiği ön şartlardan biri olduğu ifade ediliyor.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Lübnan'da günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor- Artan elektrik kesintileri esnafı... - Son Dakika
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