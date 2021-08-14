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Lübnan'da halkın haftalardır süren benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi (2) - Son Dakika

Lübnan'da halkın haftalardır süren benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi (2)

14.08.2021 16:37

Lübnan'da Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırmasının ardından bir süredir ülke genelinde görülen benzin kuyruklarına, mazot bulmakta zorlanan fırınların önünde ekmek bekleyen vatandaşın oluşturduğu ekmek kuyrukları da eklendi.

Lübnan'da Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırmasının ardından bir süredir ülke genelinde görülen benzin kuyruklarına, mazot bulmakta zorlanan fırınların önünde ekmek bekleyen vatandaşın oluşturduğu ekmek kuyrukları da eklendi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da Merkez Bankasının 12 Ağustos itibarıyla akaryakıta sağladığı sübvansiyonu kaldırması ve Enerji Bakanlığının benzin ile motorine yönelik fiyatları yenilememesi sebebiyle akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapatma yoluna gitti.

Ülkenin birçok bölgesinde 2 günden beri sabahın erken saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonları önünde saatlerce bekleyen sürücülerin oluşturduğu uzun kuyruklarda zaman zaman silahlı kavgalara kadar dönüşen olaylar yaşandı.

Güneydeki Sur kentine bağlı el-Bazuriye bölgesinde bu sabah kimliği belirsiz bir kişi akaryakıt istasyonu önündeki araçlara rastgele ateş açtı. Ülkenin resmi haber ajansı NNA, olayda yaralananlar olduğunu bildirdi.

Ülkede mazotla çalışan fırınlar da iki günden beri mazot bulmakta zorlandıkları için ekmek çıkaramadıklarından şikayet ediyor. Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki fırınların çoğu mazot bulamadıkları için kapanırken, ekmek çıkaran diğerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bugün de halkın, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentindeki birçok fırının önünde ekmek için uzun süre kuyruklarda beklediği görüldü.

Ülkenin kuzeyinde benzin ve ekmek kuyruklarında bekleyenler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Vatandaş, geceyi benzin kuyruğunda geçirmekten şikayet ediyor

Trablusşam kentinde benzin kuyruğunda bekleyen ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, dünden beri akaryakıt istasyonu önünde beklediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Benzin almak için geceyi araçta beklemekle geçirdim ve hala yakıtı elde edemedim. Bir gün boyunca akaryakıt istasyonunun önünde beklemek zorunda kalan ve işine gidemeyen vatandaş, ailesine nasıl ekmek götürebilir ki?"

"Fırınlar bile ekmek çıkaramıyorsa ne yeriz?"

Trablusşam sakinlerinden Yusra Batl da ekmek almak için birkaç saatten beri fırının önündeki kuyrukta beklediğini belirterek, "Lübnan'da hakkımızı arayan yok. Fırınlar bile ekmek çıkaramıyorsa ne yeriz?" ifadelerini kullandı.

Kentte fırın sahibi Ali Zarur ise elinde çok az mazot kaldığı ve birkaç saat daha bununla idare edebileceğini aktardı.

Yetkililerin fırınlara ve un üreticilerine yakıt temin etmediğinden şikayetçi olan Zarur, "Elimdeki yakıt da bitince fırını kapatmak zorunda kalacağım." dedi.

Bu arada Lübnan Fırınlar Sendikası Başkanı Ali İbrahim, ülkedeki mevcut durumu "trajik" olarak nitelendirerek, "Yetkili makamlar, krizleri idrak edemiyor ve sorumlulukları üstlenmiyorlar." diye konuştu.

Merkez Bankası kararı ve yetkililerin tepkileri

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Merkez Bankasının kararına tepki gösteren Lübnan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi "tehlikeli sonuçlar doğuracak bu kararı tek başına almakla" suçlamıştı.

Elektrik kesintileri ve akaryakıt bulmakta zorlanan vatandaşlar da iki gündür ülkenin farklı bölgelerinde yolları trafiğe kapatma eylemleri ile yöneticileri ve Merkez Bankasını protesto etmeyi sürdürüyor.

Ülkede döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken, Lübnan genelinde haftalardır günlük elektrik kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşa elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri de merkez bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için mazotu karaborsadan fahiş fiyatlardan aldıklarını belirterek, faturaları da yüksek tutuyor.

Lübnan'da halkın haftalardır süren benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi (2)
Lübnan'da halkın haftalardır süren benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi (2)
Lübnan'da halkın haftalardır süren benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi (2)
Lübnan'da halkın haftalardır süren benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi (2)

Merkez Bankası, Akaryakıt, Benzin, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da halkın haftalardır süren benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi (2) - Son Dakika


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