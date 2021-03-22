Lübnan'da Hariri, hükümet kurma çalışmalarında sonuç alamamasından Cumhurbaşkanı Avn'ı sorumlu tuttu Açıklaması - Son Dakika

Lübnan'da Hariri, hükümet kurma çalışmalarında sonuç alamamasından Cumhurbaşkanı Avn'ı sorumlu tuttu Açıklaması

22.03.2021 19:01
Lübnan'da Hariri, hükümet kurma çalışmalarında sonuç alamamasından Cumhurbaşkanı Avn'ı sorumlu tuttu Açıklaması, System.String[]

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kabinenin üçte birinin kendi partisinden olması konusunda ısrarı nedeniyle sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kabinenin üçte birinin kendi partisinden olması konusunda ısrarı nedeniyle sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Hariri, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği 22 Ekim'den bu yana Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı 18'inci kez ziyaret ett.

Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesinin ardından Baabda Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Hariri, yeni hükümeti kurma konusundaki anlaşmazlığın devam ettiğini belirtti.

Hariri, "Cumhurbaşkanı ile yaptığımız son görüşmede, bugün yeniden bir araya gelmek için anlaşmıştık. Ancak maalesef kendileri, dün kabinenin üçte birini kendi partisine (Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi) tahsis edecek şekilde bana bir liste gönderdi. Cumhurbaşkanı'na saygı çerçevesinde, hükümeti kurma görevi kendisinde olmadığı için kabul etmeyeceğimi ilettim." dedi.

Teknokratlardan oluşan 18 üyeli kabine listesini 100 gün önce Avn'a sunduğunu söyleyen Hariri, "Cumhurbaşkanı'na, sunduğum kabinede değişiklikler yapma kolaylığını sağlamaya hazır olduğumu belirttim ancak hükümetin üçte birini alma konusunda ısrar etti." ifadelerini kullandı.

Hariri, ülkedeki çöküşün önüne geçmek ve Lübnanlıların çilelerini durdurmak dışında bir hedefi olmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Lübnanlıların acılarını dinlemesi ve ülkenin tek çıkış yolu olan teknokratlar hükümetiyle çöküşün önüne geçecek fırsatı kaçırmaması talebinde bulundum." diye konuştu.

Lübnan'da Bakanlar Kurulunda üçte birlik çoğunluğun önemi büyük. Zira, bakanların üçte biri katılmadığı takdirde kabine toplanamıyor, yine aynı sayıdaki bakanın alınacak kararlara karşı oy kullanması veya istifa etmesi hükümetin düşmesine yol açabiliyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Hariri, hükümet kurma çalışmalarında sonuç alamamasından Cumhurbaşkanı Avn'ı sorumlu tuttu Açıklaması - Son Dakika


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