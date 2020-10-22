Lübnan'da Hariri hükümeti kurmakla görevlendirildi - Son Dakika

Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevi Saad Hariri'ye verildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun temsilciler meclisi ile yaptığı görüşmelerin ardından, Başbakanlık görevi ve yeni hükümeti kurması için Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye verdi. Hariri, Aoun ile istişarelerde bulunan parlamentodaki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini kazandı. Hariri ülkenin kötüleşen mali durumu, COVID-19 salgını ve Beyrut Limanı'nda Ağustos ayında yaklaşık 199 kişinin ölümüne yol açan büyük patlamanın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Seçilmesinin ardından açıklama yapan Hariri, "Ülkenin son şansı ve vaktimiz çok az olduğu için hükümet kurmak için hızlı olarak hareket edeceğim" dedi. Hariri, geniş reformları uygulamak için teknokrat bir hükümet kuracağını söyledi. Lübnanlılara seslenen Hariri, "Umutsuz ve zor günler geçiren Lübnanlılara, ülke ekonomisini ve güvenliğini tehdit eden çöküşü durdurmaya, korkunç patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı yeniden inşa etmeye söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)