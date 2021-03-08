Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesi protesto edildi - Son Dakika

Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesi protesto edildi

08.03.2021 12:37

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybı, ülke genelinde yolları kapatma eylemleriyle protesto edildi.

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybı, ülke genelinde yolları kapatma eylemleriyle protesto edildi.

Ekonomik krize karşı sosyal medya üzerinden 8 Mart Pazartesi gününü "öfke günü" ilan eden Lübnanlı aktivistler, sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzeyinden güneyine kadar şehir merkezlerindeki ana yolları trafiğe kapatma eylemleri gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut'un şehir merkezindeki ana arterlerin yanı sıra kentin girişindeki yollarını da ateşe verdikleri araç lastikleri ve çöp konteynerleriyle kapatan eylemciler, sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşa zor anlar yaşattı.

Protestocular ile vatandaş arasında olabilecek gerginliklere karşı önlemler alan güvenlik güçleri, kuzeydeki Trablusşam, güneydeki Sayda ve Sur kentleri ile diğer bazı bölgelerde eylemlere müdahale etti.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibariyle bir ABD doları 10 bin 300 Lübnan lirası üzerinden işlem görüyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesi protesto edildi
Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesi protesto edildi
Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesi protesto edildi
Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesi protesto edildi

Ekonomik Kriz, Protesto, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesi protesto edildi - Son Dakika


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