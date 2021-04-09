Lübnan'da hayat pahalılığı halkın ramazan ayı ve Paskalya Yortusu sevincine gölge düşürdü - Son Dakika

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ :

Beyrut şehir merkezinden de

Lübnanlı Ebu Heysem ile röportaj

Lübnanlı kadın İhsan ile röportaj

Beyrut'un en ünlü şekerleme dükkanlarından birinin müdürü Ahmed ed-Daksi ile röportaj

Hayır Çadırları Girişimi aktivistlerinden Büşra Mekuk ile röportaj

Girişimdeki gönüllülerden Ala Subra ile röportaj Lübnan'da hayat pahalılığı halkın ramazan ayı ve Paskalya Yortusu sevincine gölge düşürdü

Ramazan ayında sofraların başköşesinde bulunan fettuş yemeği ile Paskalya Yortusu'nun vazgeçilmezi mamul tatlısının maliyeti ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle ciddi oranda arttı

NAİM BERCAVİ - Lübnan'da halkın alım gücü düşüren ekonomik kriz, ramazan ayını karşılamaya hazırlayan Müslümanlar ile Paskalya Yortusu'nu kutlayan Hristiyanların sofralarını da etkiledi.

Lübnan'da her yıl ramazan ayından hemen önce süslemelerle donatılan sokaklar bu sene renkli görüntülerinden uzak. Beyrut Belediyesi, ekonomik krizin gerektirdiği kemer sıkma politikaları nedeniyle başkentin sokaklarını süsleyemezken, tatlı fiyatlarındaki artış da Lübnanlılarda şaşkınlık yarattı.

Ülkede 1990'da iç savaşın sona ermesinin ardından yaşanan en kötü ekonomik kriz 2019'dan bu yana tırmanışa geçti. Benzeri görülmemiş bir finansal çöküşe yol açan kriz, halkın satın alma gücünü düşürdü.

Lübnan para birimi 18 ay içinde kademeli şekilde değer kaybetti. Karaborsada şu anda 12 bin Lübnan lirasından işlem gören dolar, mart ayında 15 bin liraya kadar yükselmişti.

Mamul tatlısı ve fettuş yemeğinin maliyeti ciddi oranda arttı

Ülkede tüm gıda ürünleri gibi tatlı fiyatları da geçen yıla göre yaklaşık 4 kat arttı. Lübnan'da Paskalya Yortusu'nun vazgeçilmezi "mamul"ün (hurma ve cevizle yapılan tatlı) bir kilogramının fiyatı 2020'de yaklaşık 35 bin lirayken, bu yıl yaklaşık 160 bin liraya ulaştı.

Ramazan ayında iftar sofralarının başköşesinde bulunan fettuş da mamul ile aynı kaderi paylaşıyor.

Beyrut Üniversitesi Kriz Gözlemevinin yaptığı araştırmaya göre, 2019'da 4 bin 500, 2020'de 6 bin lira olan fettuş yemeğinin maliyeti bu yıl yaklaşık 18 bin 500 lira.

Araştırmada, bu yemeğin maliyetinin bir ayda 555 bin lira, yani asgari ücretin (675 bin lira) yüzde 82'sine tekabül ettiği belirtildi. Bunun da Lübnan'daki ailelerin çoğunun ramazan ayında sofralarında görmeye alışkın oldukları yemeklerin malzemelerini temin etmede zorlanacağı anlamına geldiği aktarıldı.

Ülkedeki ekonomik durum "çok zor"

Lübnanlı Ebu Heysem, bir sene içinde halkın alım gücünde büyük fark oluştuğunu belirterek, "Bayramlarda kutlamalar için istediklerimizi satın alabilirdik ama bugün mesele tamamen farklı." dedi.

Ülkedeki ekonomik durumu "çok zor" olarak niteleyen İhsan isimli bir Lübnanlı da, "Bazı vatandaşlar yüksek fiyatlar karşısında yiyecek temin edemiyor. Maalesef bu sıkıntıların nasıl geçeceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyrut'un en ünlü şekerleme dükkanlarından birinin müdürü Ahmed ed-Daksi, tatlı fiyatlarının yükselmesinin nedenini bu sektörde kullanılan hammaddelerin çoğunun yurt dışından gelmesi ve tedarikçilerin de fiyatları dolar üzerinden hesaplamasıyla açıkladı.

Daksi, "Zorlu yaşam koşulları ve yüksek fiyatlar geçen yıla oranla tatlı talebini olumsuz etkiledi. Bazı kişiler tatlıyı artık lüks olarak görüyor. Ancak tüm bunlara rağmen özellikle Paskalya zamanı ve ramazan ayının yaklaşmasıyla insanlar tatlılardan mahrum kalmamaya çalışıyor." diye konuştu.

Ülkede ihtiyaç sahipleri ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun raporuna göre, Lübnan'da 2019'da yüzde 28 olan yoksulluk oranı 2020'de yüzde 55'e yükseldi.

Bu koşullarda ülkedeki durumun bir gıda krizine dönüşmesini engellemek isteyen sivil toplum kuruluşları da sayıları ikiye katlanan ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği hazırlayıp dağıtmak için kolları sıvadı.

Hayır Çadırları Girişimi aktivistlerinden Büşra Mekuk, "Amacımız her şeyden önce misafirlerimiz için besleyici ve sağlıklı bir yemek sunmak." dedi.

Girişimin ramazan ayında iftar yemeği listelerine adını yazdıranların sayısının arttığına dikkati çeken Mekuk, "Şu ana kadar yaklaşık 500 kişi oldu. Ramazan ayının başında bu sayısının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Büşra, bu insani görevi yerine getirme, ihtiyacı olan herkese iftar yemeği sağlamak için bir yandan bağışçılara, diğer yandan gönüllülere güvendiklerini vurguladı.

Et ve tavuk fiyatlarının yüksek olmasından şikayet eden Büşra, bu yıl tahıllara ve sebzelere daha fazla yöneleceklerini aktardı.

Girişimdeki gönüllülerden Ala Subra, bu yıl ülkede büyük zorluklar yaşandığını, çünkü ihtiyaç sahiplerinin sayısının ikiye katlandığını ve bir vatandaşın iftar masasında bulunması gereken yiyeceklerinin fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini ifade etti.