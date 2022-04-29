Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı - Son Dakika
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Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı

29.04.2022 11:07
Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı

Lübnan'da Osmanlı döneminde Sultan 2. Abdülhamit'in Trablusşam halkına hediye ettiği Hazreti Muhammed'e ait saç teli (Saç-ı Şerif) ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Lübnan'da Osmanlı döneminde Sultan 2. Abdülhamit'in Trablusşam halkına hediye ettiği Hazreti Muhammed'e ait saç teli (Saç-ı Şerif) ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde binlerce kişi, dün akşam teravih namazı sonrası Saç-ı Şerif'in muhafaza edildiği Mansuriye Kebir Camisi'ne akın etti.

AA muhabirine konuşan Trablusşamlı Amine Halil, mübarek ramazan ayında Saç-ı Şerif'i görmek için bir yıldır bu anı beklediğini söyledi.

Halil, kente takdim edilen bu hediye dolayısıyla Sultan 2. Abdülhamit'e dua ettiklerini dile getirdi.

Cumana el-Sufi de her yıl ramazan ayının son cuma gününde buraya gelip kentin en büyük camisi olan Mansuriye'de ibadet ettiğini belirtti.

Sultan 2. Abdülhamit'in, 1890'da Trablusşam'a hediye ettiği Saç-ı Şerif, her yıl ramazan ayının perşembeyi cumaya bağlayan son gecesinde, korunduğu özel odadan çıkarılarak Lübnanlıların ziyaretine açılıyor.

Kentin en büyük camisi olan Mansuriye, son olarak Mayıs 2019'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restore edilmişti.

Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı
Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı
Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı
Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı
Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı

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Teravih Namazı, Hz Muhammed, Osmanlı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da Hazreti Muhammed'in saç teli ziyarete açıldı - Son Dakika
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