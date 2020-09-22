Lübnan'da Hizbullah'a ait evde patlama iddiası - Son Dakika

Lübnan 'nın Nebatiye bölgesinde Hizbullah'a ait bir evde patlama meydana geldiği iddia edildi.

Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde yeni bir patlama meydana geldi. Sosyal medyada Lübnanlılar tarafından bu patlama paylaşılmaya başladı. Yetkililer tarafından patlamayla ilgili henüz herhangi bir bilgi verilmezken, Yerel medya, Lübnan'ın güneyinde Ain Qana köyünde yer alan Hizbullah'a ait bir evde patlama meydana geldiğini ileri sürdü. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

- Bnan