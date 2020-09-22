Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde yeni bir patlama meydana geldi. Sosyal medyada Lübnanlılar tarafından bu patlama paylaşılmaya başladı. Yetkililer tarafından patlamayla ilgili henüz herhangi bir bilgi verilmezken, Yerel medya, Lübnan'ın güneyinde Ain Qana köyünde yer alan Hizbullah'a ait bir evde patlama meydana geldiğini ileri sürdü. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
- Bnan
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:42 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da Hizbullah'a ait evde patlama iddiası - Son Dakika