Lübnan'da Hizbullah destekçileri hükümet karşıtı protestocular arasında gerginlik
54 dakika önce
Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında arbede yaşandı.
Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında arbede yaşandı.
Başbakanı Saad el-Hariri bugün, 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti Boğa, yanlışlıkla çöpe atılan altın takıları yedi Cenaze yemeğinde yanlışlıkla içinde uyuşturucu olan kek servis edildi, davetliler baş dönmesi yaşadı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısına tepki: Utanç verici bir karar