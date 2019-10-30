Lübnan'da Hizbullah destekçileri hükümet karşıtı protestocular arasında gerginlik

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında arbede yaşandı.

Başbakanı Saad el-Hariri bugün, 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu