Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Hizbullah destekçileri hükümet karşıtı protestocular arasında gerginlik
Son Dakika Dünya Lübnan'da Hizbullah destekçileri hükümet karşıtı protestocular arasında gerginlik

Lübnan'da Hizbullah destekçileri hükümet karşıtı protestocular arasında gerginlik

54 dakika önce

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında arbede yaşandı.

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Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında arbede yaşandı.

Başbakanı Saad el-Hariri bugün, 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu

Lübnan'da Hizbullah destekçileri hükümet karşıtı protestocular arasında gerginlik

Hükümet, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti
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