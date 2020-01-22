Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu - Son Dakika Dünya

Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu

50 dakika önce

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu, System.String[]

Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.


Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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Hükümet, 29 Ekim, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:32 
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