Son Dakika › Güncel › Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu (2) - Son Dakika
Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu (2)
6 saat önce
Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Hassan Diyab ve yeni kabine üyelerini, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Son Dakika Son Dakika: İzmir, İstanbul ve Bursa'da deprem meydana geldi Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi