Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu (3) - Son Dakika

Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu (3)

6 saat önce

Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Hassan Diyab ve yeni kabine üyelerini, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda askeri tören ile karşılandı.

Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu (3)

Hükümet, 29 Ekim, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:01 Kaynak: AA
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