Hizbullah'tan İsrail'e "Lübnan için yanlış hesap yapma" uyarısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e "Lübnan için yanlış hesap yapma" uyarısı

07.08.2022 00:21
Hizbullah'tan İsrail'e "Lübnan için yanlış hesap yapma" uyarısı

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'i, Gazze'de yaptığı yanlış hesapları Lübnan için yapmaması konusunda uyardı.

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'i, Gazze'de yaptığı yanlış hesapları Lübnan için yapmaması konusunda uyardı.

Nasrallah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin video-konferans aracılığıyla kısa bir açıklama yaptı.

Konuşması, Hizbullah'a yakın El Meyadin TV'de yayımlanan Nasrallah, "Hizbullah olarak Gazze'de yaşananlara ilişkin, Gazze'deki direniş cephesi ve İslami Cihat liderleri ile an be an temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'i işgalci diye isimlendiren Nasrallah, "İşgalciler, direnişin yanıt vermeyeceğine inanıyor ancak yanlış hesap yapıyor. Direnişin eli üstün olacaktır. İşgalciler, Gazze için yaptığı yanlış hesaplamayı Lübnan için yapmamalıdır." uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki GazzeŞeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 125 sivilin yaralandığı belirtildi ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait olduğu gerekçesiyle bazı noktalara saldırı başlatmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e 'Lübnan için yanlış hesap yapma' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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