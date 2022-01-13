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Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerde patlama - Son Dakika

Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerde patlama

13.01.2022 13:15
Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerde patlama

Lübnan'ın İsrail sınırına yakın bazı bölgelerinde nedeni henüz açıklanmayan patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Lübnan'ın İsrail sınırına yakın bazı bölgelerinde nedeni henüz açıklanmayan patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde ülkenin güneyinde Şiilerin çoğunlukta olduğu Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zahrani ve Humine beldelerinde 3 patlama meydana geldi.

Söz konusu patlamalar sonrası yangın çıktığı ifade edilirken, patlamaların nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bu bölgelerde Hizbullah'a ait askeri merkezlerin bulunduğu iddia edildi.

Hizbullah milislerinin gazetecilerin olay bölgesine yaklaşmasına ve bilgi almasına izin vermediği aktarıldı.

Patlamaya ilişkin Lübnan hükümeti ve Hizbullah tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'da Aralık 2021'den bu yana Hizbullah'ın elinde tuttuğu veya güçlü olduğu güney bölgesi başta olmak üzere Suriye-Lübnan ve İsrail-Lübnan sınırına yakın bölgelerde zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

Patlamaların nedeninin açıklanmaması ve Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelerde yaşanması nedeniyle gözler her seferinde İsrail'e çevriliyor. Ancak İsrail, şu ana kadar hiçbir saldırıyı üstlenmedi.

Son olarak İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Lübnan ya da Gazze Şeridi ile askeri bir çatışmaya girmek zorunda kalabileceğini söylemişti.

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Hizbullah, Patlama, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerde patlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerde patlama - Son Dakika
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