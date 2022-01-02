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Lübnan'da Hristiyan parti ile Hizbullah'ın 15 yıllık ittifakı tartışılıyor - Son Dakika

Lübnan'da Hristiyan parti ile Hizbullah'ın 15 yıllık ittifakı tartışılıyor

02.01.2022 22:32
Lübnan'da Hristiyan parti ile Hizbullah'ın 15 yıllık ittifakı tartışılıyor

Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi Başkanı Cibran Basil, Hizbullah ile yaptıkları 15 yıllık siyasi ittifakın artık işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi Başkanı Cibran Basil, Hizbullah ile yaptıkları 15 yıllık siyasi ittifakın artık işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Basil, 15 Mayıs'ta yapılmasına karar verilen genel seçim maratonu için bazı yerel televizyon kanallarının ortak yayına katıldı.

Hizbullah ile 2006'da bir anlaşmaya vardıklarını ancak Hizbullah'ın ortağı diğer bir Şii parti olan Emel Hareketi ile bazı ihtilaflar yaşadıklarını belirten Basil, "Emel değil Hizbullah ile 2006'da anlaşmaya vardık. Bu ittifakta kararları veren tarafın Emel olduğunu fark ettik ve (ittifakı) gözden geçirme hakkımız var." dedi.

Hizbullah ile varılan anlaşmayı iptal etmeyi düşünmediklerini söyleyen Basil, "Ancak bunu gözden geçirmek istiyoruz çünkü (anlaşma) özellikle içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve zorluklara artık karşılık veremez durumda." ifadelerini kullandı.

Şii ve Hristiyan ittifakı

Özgür Yurtsever Hareketi Partisi, 2006'da, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan "Mar Mikail Anlaşması" ile Hizbullah'ın ülkedeki en güçlü Hristiyan müttefiki oldu.

Hizbullah'ın hükümet içerisinde bir diğer ortağı da Basil'in ezeli rakibi olan Şii Emel Hareketi. Basil, Emel Hareketi'ni, partisinin sunduğu yasa tasarılarının meclisten geçirmemekle suçluyor. Basil, bu noktada Hizbullah'ın partisine gerekli desteği göstermediğini belirtiyor.

Basil ve Hizbullah-Emel arasında, ülkede ekonomik ve siyasi krizin patlak verdiği 2019'dan beri ciddi ihtilaflar yaşanıyor.

Son olarak Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasını soruşturan Hristiyan Yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınmak istenmesi, Şii-Hristiyan çatışmasını alevlendirmişti.

Hizbullah, Bitar'ın görevden alınmasını isterken, Basil ve partisi ise kendi seçmeninin desteğini kaybetmemek için bu talebe itiraz ediyor.

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Hristiyan, Hizbullah, Lübnan, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Hristiyan parti ile Hizbullah'ın 15 yıllık ittifakı tartışılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da Hristiyan parti ile Hizbullah'ın 15 yıllık ittifakı tartışılıyor - Son Dakika
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