Lübnan'da hükümet Esed rejiminin ülke kara sularını ihlali karşısında sessiz kalmakla eleştiriliyor - Son Dakika

Lübnan'da hükümet ve siyasi makamlar, Beşşar Esed rejiminin Akdeniz'de ülke kara sularını da kapsayan bloklarda petrol arama çalışmaları için Rus Capital Limited Şirketi ile anlaşması karşısında sessiz kalmakla suçlanıyor.

Yerel basınında çıkan haberlerde, Lübnan'ın uzun yıllardır güneyde İsrail'le kara ve deniz sınırlarını belirlemeye odaklanırken kuzeybatıdaki deniz sınırlarının Esed rejimi tarafından ihlal edildiği belirtildi.

Suriye-Lübnan deniz sınırını belirleyen bir anlaşma olmadığına işaret edilen haberlerde, Lübnan'ın 2011'de deniz sınırlarını tek taraflı olarak belirlediği ancak Esed rejiminin bunu tanımadığı ifade edildi.

Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının Rus petrol arama firması Capital Limited ile imzaladığı anlaşmanın, Lübnan'ın Akdeniz'deki Blok-1 ve Blok-2 bölgelerinden yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanı kapsadığı öne sürülen haberlerde, söz konusu anlaşmanın üzerinden haftalar geçmesine rağmen Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı veya hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkati çekildi.

Lübnanlı yetkililere bu konuda "harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

Esed rejiminin resmi yayın organlarından Al-Savra gazetesi, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Al-Savra'nın 16 Mart tarihli haberinde, anlaşmanın "25 artı 5 yıllık şeklinde yapıldığı, 48 aylık bir keşif çalışmasının planlandığı, gerek duyulması halinde sürenin 36 ay daha uzatılabileceği, petrol veya doğal gaz bulunması durumda da paylaşımın üretilen miktara göre yapılacağı" bilgileri yer almıştı.