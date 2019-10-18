Lübnan'da hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti (2)

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Beyrut'un merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan Lübnanlı göstericiler

Ateş yakarak yolu trafiğe kapatan Lübnanlı göstericiler

Göstericilerin slogan atması Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle ülke genelinde devam eden protesto gösterilerine emniyet güçleri müdahale etti.

Son yıllarda ekonomik sorunlarla boğuşan Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi gerekçesiyle dün akşam saatlerinde başlattıkları protesto gösterilerini gece boyunca sürdürdü.

Başkent Beyrut'un farklı bölgelerinde lastik yakarak yolları trafiğe kapattıktan sonra şehir merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce Lübnanlı, hükümet aleyhinde çeşitli sloganlar attı ve yöneticileri istifaya çağırdı.

Hükümet Sarayı'na yakın Şehitler Meydanı'nda toplanan öfkeli ve büyük kalabalık da lastiklerin yanı sıra çevredeki inşaatlardaki malzemeleri yakarak yolları trafiğe kapattı ve "halk yönetimin düşmesini istiyor", "devrim" şeklinde sloganlar attı.

Beyrut Riyad Sulh Meydanı'ndaki göstericiler, emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle dağıldı.

Baygınlık geçiren bazı eylemcilere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de yüzlerce kişi, hükümetin ekonomik politikasını protesto etti.