Lübnan'da Hükümet Karşıtı Protesto
35 dakika önce
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.
Lübnan
'ın başkenti Beyrut
'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.
Ülkede yaşanan fakirlikten ve hükümetin ekonomi politikalarından şikayetçi olan yüzlerce Lübnanlı, başkent Beyrut'ta bir araya geldi. Hükümet
binaları yakınlarında protesto gerçekleştiren vatandaşlar, Lübnan bayrakları sallayarak dövizler taşıdı. Hükümetin düşmesini istedikleri yönde sloganlar atan kalabalık içerisinde 'sarı yelekli' kişilerin olması ise dikkat çekti.
Öte yandan, güvenlik güçleri kalabalığı kısa sürede dağıttı. Sosyal medya üzerinden organize edilen eylem uzun soluklu olmadı. - BEYRUT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:21 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı Taraftarlar, Futbolcuları Tribüne Çağırıp Protesto Etti
İnsani Yardım İçin Yemen'e Giden Türk Heyeti Alıkonuldu
Yemen'de Alıkonulduktan 2 Gün Sonra Serbest Bırakılan Türk Heyetinden İlk Açıklama: Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım