Lübnan'da hükümet karşıtı protesto: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da hükümet karşıtı protesto: 20 yaralı - Son Dakika

Lübnan'da hükümet karşıtı protesto: 20 yaralı

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakanlık ofisi önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde 20 kişi yaralandı.

Lübnan'da hükümet karşıtı protesto: 20 yaralı, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakanlık ofisi önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde 20 kişi yaralandı.


Lübnan'da yolsuzluk, ekonomik kriz ve iletişim vergilerine karşı başlayan protestolar yeni hükümet kurulmasına rağmen devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde Başbakanlık ofisi önünde düzenlenen gösteride protestocular, "Devrim, Devrim" ve "Hükümete Güven yok" yazılı dövizler taşıdı. Güvenlik güçleri, taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. Lübnan Kızıl Haç Genel Sekreteri George Kettana, güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan arbedede 2'si polis 20 kişinin yaralandığını açıkladı. - BEYRUT

Başbakanlık, Hükümet, Beyrut, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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