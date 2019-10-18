Son Dakika Haberleri: Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar
Son Dakika Güncel Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

58 dakika önce

Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti.

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar, System.String[]

Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasını protesto etti. Beyrut'ta devam eden protestolarda, çok sayıda yol, eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başkent Beyrut'ta dün gece düzenlenen protestolarda eylemciler, yüksek vergi oranlarını ve ekonomik politikalarını protesto etti. Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar verdi.

Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut'un bir çok bölgesinde gösteriler devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Protestolardan görüntüler

-Eylemcilerin görüntüleri

-Lübnan bayrakları


Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik
ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonunu çocuk kavgasına benzetti KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 14:03:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]