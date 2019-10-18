Son Dakika Haberleri: Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar
Son Dakika Dünya Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar

20 dakika önce

Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti.

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar, System.String[]

Lübnan'da çok sayıda eylemci, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasını protesto etti. Beyrut'ta devam eden protestolarda, çok sayıda yol, eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başkent Beyrut'ta dün gece düzenlenen protestolarda eylemciler, yüksek vergi oranlarını ve ekonomik politikalarını protesto etti. Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar verdi.

Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut'un bir çok bölgesinde gösteriler devam ediyor.


Hükümet, Beyrut, Lübnan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:07 Kaynak: DHA
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