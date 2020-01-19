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Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor: Çatışmalarda en az 220 kişi yaralandı
6 saat önce
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 220'e yükseldi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün güvenlik güçleri ile protestocular arasından çıkan çatışmalarda 220 kişi yaralandı.
Lübnan Kızılhaç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un göbeğinde göstericiler ile polis arasında saatlerce süren olaylar sonucu 220 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:44
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