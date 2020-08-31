Lübnan'da hükümet kurma görevi Adib'e verildi - Son Dakika

Nisrine Borghol

BEYRUT (İHA) - Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevi ülkenin Berlin büyükelçisi Mustafa Adib'e verildi.

Lübnan'da yeni başbakanı seçmek için görüşmeler sabah saatlerinde başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun önderliği ile yapılan görüşmelerde temsilciler meclisi yeni başbakanı seçmek için oylama gerçekleştirdi. Başbakanlık görevi ve yeni hükümeti kurması için ülkenin Berlin büyükelçisi Mustafa Adib 90 oy ile görevi aldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan limanında 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası eski Başbakan Hasan Diyab istifa etmişti. Patlama sonrasında Lübnan halkının öfkesi arttı. Binlerce kişi sokaklara çıktı ve siyasetçileri sorumluluk almamakla suçladı. Bakanların istifa kararları ise art arda geldi.

Lübnan'da yeni başbakan ve hükümetin kurulmasını dört gözle bekleyen halk oylamayı yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Michel Aoun parlamentoda bulunan siyasi bloklar ile bir araya geldi. Aoun'un yürüttüğü istişarelerle Lübnan'ın Berlin büyükelçisi Mustafa Adib temsilciler meclisinden 90 oy aldı.

Adib atanmasının ardından yaptığı basın toplantısında siyasetçilere ve Lübnan halkına mesajında, "Bizim ellimizde var olan bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerek. Aldığım görevin ne kadar zor olduğunu bütün siyasi bloklar biliyor ve yeni bir hükümetin acilen kurulması ihtiyacını çok iyi biliyorlar. Hemen siyasi reformlar başlamalı" ifadelerini kullandı. Adib halka seslenerek "Amacımız bütün kötü durumların üstesinden gelmek. Allah'a ve vatanımıza inancımız çok güçlü. Vatanımızın yeniden kalkabilmesine inanmamız gerek. Birlikte umudumuzu oluşturabiliriz bizim için dua edin" dedi.

Öte yandan, Lübnan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği, 6 bin 500'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

(İHA)