Lübnan'da hükümet kurumları önünde gösteriler devam ediyor

Lübnan'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde yolsuzlukla mücadele edilmesi ve teknokrat bir hükümet kurulması talepleri yinelendi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Halba kentinde hükümet kurumları önünde toplanan göstericiler, elektrik kurumu ve su idaresi binasına girişleri engelledi.

Göstericiler, attıkları sloganlarla "yolsuzlukla mücadele eden ve yağmalanan fonları iade eden bağımsız bir hükümet" isteklerini dile getirdi.

Kuzeydeki bir başka kent, Trablus'ta bir araya gelen protestocular ise bazı yolları trafiğe kapadı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yollar yeniden trafiğe açıldı.

Ülkenin doğusunda yer alan Bekaa iline bağlı Zahle kentinde göstericiler hükümet binasını büyük bir Lübnan bayrağı ile kapattı.

Gösteriye katılanlar, ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için teknokrat hükümet kurulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca ülkenin güneyinde yer alan Nebatiye'de devlete ait idari binanın önünde toplanan protestocu grup, kamu mallarını yağmalayanların yargılanmasını istedi. Göstericiler, vatandaşların binaya girişine izin vermedi.

Yine güneydeki Sayda'da ise kendilerine "Sayda'nın devrimci kanadı yükseliyor" ismini veren bir grup gösterici, kentte su kurumuna ait binanın kapılarını zincirle kapattı.

Göstericiler, su idaresinin gecikmiş faturalar nedeniyle Sayda'da birçok hanenin suyunu kesmesini protesto etti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için pazartesi günü siyasi grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.