Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Hükümet Seçimden 9 Ay Sonra Kuruldu
BBC

Lübnan'da Hükümet Seçimden 9 Ay Sonra Kuruldu

29 dakika önce

Lübnan'da yaklaşık dokuz ay süren siyasi kavganın ardından yeni bir ulusal birlik hükümeti kuruldu.

Lübnan'da Hükümet Seçimden 9 Ay Sonra Kuruldu, System.String[]
Lübnan'da yaklaşık dokuz ay süren siyasi kavganın ardından yeni bir ulusal birlik hükümeti kuruldu.

Üçüncü görev dönemine başlayan Başbakan Said Hariri "Bu sayfayı çevirmeli ve çalışmaya başlamalıyız." dedi.

30 üyeli kabinede dört kadın bakan var. Bunlardan biri İçişleri Bakanı ve bu Lübnan için bir ilk.

Yeni hükümetin öncelikle el atması gereken sorun ekonomi ve gayrısafi yurtiçi hasılanın yüzde 150'si civarlarındaki borcu azaltmak olacak.

Hariri'nin reformlarıyla, yaklaşık 11 milyar dolarlık uluslararası yardım ve kredinin serbest kalması bekleniyor. Hariri'nin ekibindeki önemli isimler kimler? 48 yaşında olmasına karşın, Hariri Lübnan siyasetinin tecrübelir isimlerinden biri olarak görülüyor.

2017'de ülkesinden kaçıp gittiği Suudi Arabistan'da, canlı televizyon yayınında bir suikast girişiminden korktuğu için istifasını sunarak, önemli bir siyasi krize neden olmuştu.

Hariri iki hafta sonra, Lübnan'a dönüp Cumhurbaşkanı Mişel Aoun ile görüşmesinin ardından kendi istifasını "askıya aldı."

Said Hariri'nin babası Refik el Hariri 2005'te, çoğu çevrenin Hizbullah'ın düzenlediğine inandığı bir bombalı saldırıda ölmüştü.

Kabinenin diğer önemli isimleri, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları görevlerini sürdüren Ali Hasan Halil ve Cebran Bassil.

Hükümete dört kadın girdi. Bunlar arasında ülkenin yeni İçişleri Bakanı olan Rhea el Hasan da var.

Kendisi Hizbullah üyesi olmamasına karşın, Jamil Jabak Hizbullah'ın desteğiyle sağlık bakanı oldu.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:56 

Hükümet, Lübnan, Dünya
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