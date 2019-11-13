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Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
6 saat önce
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:37 Kaynak: DHA
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Jal El Dib bölgesinde hükümet yanlısının tüfekle eylemcilere açtığı ateşte yaralanan olmazken, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Jal el Dib Belediye Başkan Yardımcısı Fadi Abu Joudeh, güvenlik güçlerine ve eylemcilere gerginliği azaltma çağrısı yaptı.
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