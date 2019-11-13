Son Dakika Haberleri: Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
Son Dakika Dünya Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı - Son Dakika Dünya

Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı

6 saat önce

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.

Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı, System.String[]

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, 'Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak' çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Jal El Dib bölgesinde hükümet yanlısının tüfekle eylemcilere açtığı ateşte yaralanan olmazken, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Jal el Dib Belediye Başkan Yardımcısı Fadi Abu Joudeh, güvenlik güçlerine ve eylemcilere gerginliği azaltma çağrısı yaptı.


Hükümet, Lübnan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:37 Kaynak: DHA
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