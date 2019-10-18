Son Dakika Haberleri: Lübnan'da hükümete istifa teklifi
Son Dakika Güncel Lübnan'da hükümete istifa teklifi

Lübnan'da hükümete istifa teklifi

1 saat önce

Lübnan'da ulusal birlik hükümetinde 2 bakanla yer alan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, Başbakan Saad el-Hariri'ye birlikte istifa etme teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Lübnan'da hükümete istifa teklifi, System.String[]

Lübnan'da ulusal birlik hükümetinde 2 bakanla yer alan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, Başbakan Saad el-Hariri'ye birlikte istifa etme teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Canbolat, Lübnan LBC televizyonunda yaptığı açıklamada, "Hariri'yi arayarak 'Biz büyük bir çıkmazın içindeyiz, en iyisi gidip birlikte istifa etmemizdir' dedim" ifadelerini kullandı.

Hariri'yi yalnız bırakmayacağını belirten Canbolat, yeni bir döneme girildiğini, bundan sonra ulusal birlik hükümetlerinde kesinlikle yer almayacağını söyledi.

Canbolat, ulusal birlik hükümetlerinin anlamsız ve başarısız olduğunu savundu.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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