Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi - Son Dakika

Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi

22.10.2020 15:07

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlelen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlelen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Sünni Müstakbel Hareketi, Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketi, Dürzi lider Velid Canbolat'ın başkanlığındaki İlerlemeci Sosyalist Partisi, Hristiyan Marada Partisi ve Ermeni Taşnak Partisi tercihlerini Hariri'den yana kullandı.

Ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl başlayan kitlesel gösterilerin ikinci haftasında istifa etmek zorunda kalan Hariri, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki istişare görüşmelerine katılan 118 vekilden 65'inin oyunu alırken, geri kalan 53 vekil ise çekimser kaldı.

İstişarelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin yeniden hükümeti kurma görevi verilmek üzere Baabda Sarayı'na çağrıldığı belirtildi.

Hariri'den "teknokrat hükümet" sözü

Hariri, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümeti kurma görevini aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, siyasi partilerin yer almadığı teknokratlar hükümeti kuracağını söyledi.

Yeni hükümeti Fransa'nın Lübnan girişimi doğrultusunda kuracağını ifade eden Hariri, "Ekonomik çöküntüyü durdurma yönünde Lübnanlılara verdiğim sözü yerine getirmeye bağlılık konusunda kararlıyım. Lübnan için son fırsat olan yeni hükümeti kurmak için var gücümle çalışacağım." diye konuştu.

Meclis Başkanı Berri de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'dan çıkışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Avn ile Hariri'nin arasında olumlu bir hava var. Yeni hükümeti kurma süreci, beklenenden daha hızlı olacak." dedi.

Berri ayrıca Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi ile çekimser kalan Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı Cibran Basil liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi arasında bir yakınlaşma olduğuna işaret etti.

Teknokratlar hükümeti girişimi sonuç vermemişti

Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu patlamanın ardından Lübnan'daki mevcut durumdan istifade etmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda, 31 Ağustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in taleplerini reddetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.

Edib, 26 Eylül'de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade ettiğini duyurmuştu.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi
Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi
Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi
Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi

Ekonomik Kriz, Mişel Avn, Başbakan, İstifa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat "Bold" Marmaris'e geldi         
14:27
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok         
14:22
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup 61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup         
12:03
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'ye verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei