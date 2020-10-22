Lübnan'da hükümet krizine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin eski Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevinin verildiğini duyurdu. Açıklama yapan eski Başbakan Hariri yeni hükümeti hızlıca kuracaklarını söyledi. Tarafsız bir reform hükümeti kuracaklarını aktaran Hariri, "Ekonomimizdeki ve toplumdaki çöküş tehdidini durduracağıma dair Lübnanlılara söz veriyorum" dedi
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Lübnan'da hükümeti kurma görevi Harin'e verildi - Son Dakika Dünya