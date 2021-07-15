Son dakika haberi: Lübnan'da hükümeti kurma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması protesto edildi - Son Dakika

Lübnan'da derinleşen ekonomik krize rağmen 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması, protesto edildi. Siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamamasına öfkeli vatandaşlar, başkent Beyrut'ta lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapattı. Eylemciler ile yolu açmaya çalışan askerler arasında arbede yaşandı.