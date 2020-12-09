Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu - Son Dakika

Lübnan'da ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, yeni hükümette yer alacak bakanlıkların dağılımına ilişkin listeyi Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu belirtti.

Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkların dağılımına ilişkin hazırladığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Avn'a takdim ettiğini söyledi.

Sunduğu listenin teknokratlardan oluştuğuna işaret eden Hariri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknokratlardan oluşan 18 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Avn'a sundum ve konuyla ilgili tekrar görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Avn, liste üzerine çalışacağına dair bana söz verdi. Beyrut'u yeniden imar edecek ve Lübnanlıların güvenini kazanacak reformları hayata geçirecek hükümetin kurulması konusunda umudumuz büyük. Gelişmeler olumlu yönde ilerliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Avn'ın, 18 bakandan oluşan kabine listesini teslim aldığı konuyla ilgili önerilerini Hariri ile paylaştığına yer verildi.

Ülkedeki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Avn, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e yeni hükümeti kurma görevi vermişti.

Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesi süreciyle eş zamanlı olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un "denetleme" şeklindeki Beyrut ziyareti, ülkedeki birçok siyasi çevre tarafından iç işlerine müdahale şeklinde değerlendirilerek, Paris'in Lübnan üzerindeki nüfuzunu koruma çabası yorumlarına neden olmuştu.

Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Hariri'yi 22 Ekim'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.