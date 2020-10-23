Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri: "Ülkenin tüm sektörleri krizden etkilenmiş durumda" - Son Dakika

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri: "Ülkenin tüm sektörleri krizden etkilenmiş durumda"

23.10.2020 20:15
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri:

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri, ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek "teknokrat hükümetini" kuracaklarını söyledi.

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri, ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek "teknokrat hükümetini" kuracaklarını söyledi.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan Müstakbel Hareketi lideri Hariri, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra bir gün sonra bugün siyasi güçlerin liderleriyle istişare görüşmelerini yaptı.

Hariri, Meclis binasındaki görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransız girişimi kapsamındaki reformlar doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracaklarını belirtti.

Yeni hükümeti kurma kurmak için kaybedecek zamanları olmadığını dile getiren Hariri, "Ülkede bir çöküntü var. Bizlerin de ihtilafları bir kenara bırakarak bu fırsatı değerlendirmenin yanı sıra Lübnanlılar ile uluslararası toplumun devlete olan güvenini geri kazanmamız için pozitif tutumlar sergilemeliyiz." dedi.

Lübnan'da ekonomik krizin etkilemediği hiçbir alanın kalmadığını vurgulayan Hariri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık ve döviz başta olmak üzere ülkenin tüm sektörleri krizden etkilenmiş durumda. Bizim bundan kurtulmamız için de zamana ihtiyacımız var ancak uzun süredir hayata geçirmemiz gereken reformlara odaklanmalıyız. Tek kurtuluş yolu, bu reformları Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) programı doğrultusunda hayata geçirecek hükümetin bir an önce kurulmasıdır. Bu adımları attığımız anda ekonomik çöküntüyü durdurmuş ve Beyrut'u yeniden imara başlamış oluruz."

Ekonomik krize karşı geçen yıl düzenlenen kitlesel protestolarla yönetimi bırakmak zorunda kalan Hariri, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturmak üzere dün yeniden görevlendirilmişti.

Ülkedeki ekonomik durum

Kamu borcu 90 milyar doları aşan Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu ülke, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düştü.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankasının kuru sabit tutmasına rağmen değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olsa da karaborsada dolar bugün itibariyle 7 bin Lübnan lirasıyla işlem görüyor.

İlaç, un ve temel gıda ürünlerinin ithalatçılarına yaklaşık bir yıldır resmi dolar kuru üzerinden kredi temin eden Lübnan Merkez Bankası, ağustos ayında rezervlerdeki sert düşüş nedeniyle ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini sübvansiyona devam edemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Merkez Bankasının, temel ürünlere yönelik sübvansiyonu bir iki ay içinde kaldıracağı yönündeki söylentiler, halkta ciddi endişelere yol açmıştı.

Başbakan, Beyrut, İstifa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri: 'Ülkenin tüm sektörleri krizden etkilenmiş durumda' - Son Dakika

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