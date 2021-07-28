Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Mikati: "Allah'ın izniyle yakında bir hükümet kurabileceğiz" - Son Dakika

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli olan eski Başbakan ve milyarder Necip Mikati, kurulacak yeni hükümette yer alacak isimleri Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle yakında bir hükümet kurabileceğiz" dedi.

Yaklaşık 1 yıldır siyasi krizin devam ettiği Lübnan'da eski Başbakan ve milyarder Necip Mikati, parlamentoda gerçekleştirilen istişarelerde 118 üyeden 72'sinin oyunu alarak ülkede yeni hükümeti kurmak için görevlendirilmişti. Mikati, Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, kurulacak yeni hükümette yer alacak isimleri Cumhurbaşkanı Aoun'a sunduğunu aktararak, "Tekliflerimi verdim, Cumhurbaşkanı Aoun çoğunu onayladı ve kabul edilebilir bazı açıklamalar yaptı. Allah'ın izniyle yakında bir hükümet kurabileceğiz" dedi.

Lübnan'daki siyasi kriz

Lübnan, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından eski Başbakan Hassan Diab hükümeti istifa etmişti. Patlamanın ardından halihazırda ekonomik kriz ile mücadele eden ülkede durum giderek kötüleşmişti. 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen bir önceki aday Saad el-Hariri ise Cumhurbaşkanı Aoun ile anlaşamadığı için 15 Temmuz'da görevi bıraktığını duyurmuştu. - BEYRUT